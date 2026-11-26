Ternyata Tepung Bisa Basi, Begini Cara Cek Kualitasnya

JAKARTA - Kalau pernah baking atau membuat kue mungkin kamu punya stok tepung yang tersisa. Ketika menyimpan sisa tepung dalam waktu yang lama, kamu merasa kualitas tepung tetap sama seperti digunakan sebelumnya.

Ternyata, meskipun berbentuk bubuk, tepung tetap bisa mengalami penurunan kualitas seperti bahan makanan lainnya. Lantas, bagaimana cara mengetahui tepung sudah basi dan menyimpannya yang benar?

Penyebab Tepung Berjamur

Dilansir dari laman The Standard, tepung sangat mudah menyerap kelembapan sehingga banyak orang berpikir kalau kulkas merupakan tempat yang paling aman. Namun, hal ini ternyata bukan cara yang tepat.

Tepung jadi lebih mudah menggumpal bahkan berisiko tumbuh jamur. Selain itu, tepung juga memiliki kemampuan menyerap aroma sehingga dapat terkontaminasi bau bahan makanan lain yang disimpan di dalam kulkas.

Tapi, jika terlanjur disimpan dalam kulkas, jangan pindahkan tepung ke penyimpanan suhu ruang. Sebaiknya, keluarkan tepung hanya ketika akan digunakan dan segera dihabiskan.

Cara Cek Kualitas Tepung

Terdapat cara sederhana yang bisa dilakukan untuk memeriksa kualitas tepung. Caranya, ambil sedikit tepung, kemudian larutkan dengan air hangat. Setelah itu, cium aromanya dengan saksama.

Jika tepung mengeluarkan bau asam atau aroma tidak normal lainnya, hal tersebut menandakan tepung kemungkinan sudah rusak. Tepung tersebut sebaiknya segera dibuang dan jangan dikonsumsi.

Cara Tepat Menyimpan Tepung

1. Jauhkan dari Tempat Lembap dan Aroma Menyengat