Madu Bisa Bertahan Bertahun-tahun, Benarkah Tidak Pernah Basi?

JAKARTA - Madu jadi salah satu bahan makanan yang sering ada di dapur. Makanan ini selalu digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari campuran minuman, bahan kue, hingga pelengkap hidangan gurih.

Namun, karena selalu digunakan dalam jumlah yang sedikit, satu botol madu bisa bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan waktu simpan yang lama, tentu timbul pertanyaan apakah madu bisa kedaluwarsa atau basi.

Apakah Madu Bisa Kedaluwarsa?

Melansir laman Eating Well, madu tidak mudah basi atau rusak karena kandungannya terdiri dari 80 persen gula dan 18 persen air.

Kadar air yang rendah membuat madu menjadi lingkungan yang tidak ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur. Teksturnya yang sangat kental juga menghambat masuknya oksigen, sedangkan sejumlah bakteri membutuhkan oksigen untuk berkembang biak.

Selain itu, madu mengandung asam glukonat yang membuat tingkat keasamannya relatif rendah atau memiliki pH asam. Kondisi tersebut turut menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Meski demikian, madu tetap bisa rusak jika terkontaminasi atau disimpan dengan cara yang tidak tepat. Jika terlihat ada jamur atau aromanya berubah menjadi seperti hasil fermentasi dan tidak biasa, sebaiknya madu tersebut tidak dikonsumsi lagi.

Kenapa Ada Tanggal Kedaluwarsa di Kemasan Madu?