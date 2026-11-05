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Stevia Asli atau Campuran, Begini Cara Mengetahui Perbedaannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |22:05 WIB
Stevia Asli atau Campuran, Begini Cara Mengetahui Perbedaannya
Stevia. (Foto: Ilustrasi AI)
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PRODUK stevia kini semakin banyak digunakan sebagai alternatif pengganti gula pasir. Namun, di tengah beragamnya produk yang beredar di pasaran, konsumen perlu lebih teliti untuk mengetahui apakah stevia yang dibeli benar-benar menggunakan ekstrak stevia atau sudah dicampur dengan bahan pemanis lainnya.

Lantas, bagaimana cara membedakan stevia asli dan stevia campuran? dr. Amadea Hasian, Sp.GK yang merupakan Spesialis Gizi Klinik dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone mengatakan masyarakat sebenarnya tidak bisa memastikan keaslian stevia hanya melalui rasa, warna, maupun aromanya.

Sebab, setiap produk stevia memiliki karakteristik yang berbeda, bergantung pada komposisi, proses pemurnian, hingga cara pengolahannya. Terlebih, saat ini terdapat berbagai varian produk stevia di pasaran, mulai dari stevia original hingga stevia dengan varian rasa pandan dan gula aren.

"Kalau kita tidak punya uji laboratorium, sayangnya kita tidak bisa memastikan dari rasa, warna, atau aroma," ucap dr. Amadea.

1. Uji Laboratorium Jadi Cara Memastikan Kandungan Stevia

Untuk mengetahui secara pasti apakah suatu produk menggunakan stevia murni atau memiliki campuran bahan lain, diperlukan pemeriksaan laboratorium. Hal ini karena setiap merek dapat memiliki komposisi dan metode pemrosesan yang berbeda.

Produk yang sama-sama menggunakan nama stevia belum tentu mempunyai kandungan yang identik. Karena itu, konsumen sebaiknya tidak langsung menyimpulkan suatu produk merupakan stevia oplosan hanya berdasarkan perbedaan rasa, warna, atau tingkat kemanisannya. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengidentifikasi kandungan bahan secara lebih akurat.

2. Masyarakat Harus Lebih Teliti Membaca Label Gizi

Meski tidak bisa melakukan pengujian laboratorium sendiri, masyarakat tetap dapat melakukan langkah sederhana sebelum membeli produk stevia. Caranya memeriksa informasi pada kemasan.

Menurut narasumber, konsumen perlu lebih memperhatikan informasi label gizi dan daftar komposisi yang tercantum pada produk. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa.

Pertama, daftar komposisi. Perhatikan seluruh bahan yang digunakan, termasuk jenis pemanis dan bahan tambahan lainnya.

Kedua, takaran saji. Ketahui berapa banyak produk yang digunakan dalam satu sajian agar tidak salah memperkirakan jumlah konsumsi.

Ketiga, kandungan karbohidrat. Perhatikan jumlah karbohidrat dalam setiap sajian, terutama bagi penderita diabetes yang perlu mengontrol gula darah.

Keempat, informasi produsen. Pastikan identitas produsen dan informasi produk tercantum secara jelas pada kemasan. Dengan membaca informasi tersebut, konsumen dapat mengetahui lebih banyak mengenai produk yang akan dikonsumsi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing.

 

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Topik Artikel :
Kesehatan Gula Pasir Stevia Gula
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