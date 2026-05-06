5 Cara Mudah Mengurangi Asupan Gula, demi Hidup Lebih Sehat dan Bugar!

MENGURANGI asupan gula menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Apalagi, di tengah meningkatnya risiko penyakit seperti diabetes melitus dan obesitas.

Konsumsi gula berlebih sering kali tidak disadari karena tersembunyi dalam berbagai makanan dan minuman sehari-hari. Kabar baiknya, ada beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mulai mengontrol konsumsi gula tanpa harus mengubah pola makan secara drastis.

Berikut cara mudah membatasi konsumsi asupan gula, dirangkum Okezone:

1. Kurangi Minuman Manis

Minuman seperti teh manis, kopi dengan gula, hingga minuman kemasan mengandung gula tinggi. Mulailah menggantinya dengan air putih, infused water, atau teh tanpa gula. Cara ini efektif memangkas asupan gula harian secara signifikan.

2. Biasakan Membaca Label Nutrisi