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Bahaya Konsumsi Stevia Berlebihan

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |18:24 WIB
Bahaya Konsumsi Stevia Berlebihan
Bahaya Konsumsi Stevia Berlebihan (Foto: Freepik)
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JAKARTA Stevia kerap dipilih sebagai pengganti gula karena memiliki rasa manis tanpa kalori. Meski dinilai lebih sehat dibandingkan gula pasir, dokter mengingatkan bahwa pemanis alami ini tetap tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya menjelaskan bahwa stevia merupakan salah satu pilihan yang efektif bagi orang yang ingin mengurangi konsumsi gula tanpa kehilangan sensasi rasa manis.

"Stevia ini digunakan buat orang-orang yang ingin merasakan sensasi manis, tapi tidak ingin kalorinya dirasakan. Sehingga stevia ini bagus banget buat kalian yang sedang menuju untuk menghindari gula," kata dr. Tirta.

Menurutnya, konsentrat stevia memiliki tingkat kemanisan yang tinggi meski digunakan dalam jumlah sangat sedikit. Keunggulan tersebut membuat stevia banyak dimanfaatkan sebagai campuran minuman, seperti teh dan kopi, terutama oleh mereka yang sedang menjaga berat badan atau mengontrol kadar gula darah.

"Satu tetes rasanya sama aja kayak dua sendok gula, dan kalorinya nol," ujarnya.

Bahaya Konsumsi Stevia Berlebihan

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Topik Artikel :
Kalori stevia Gula
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