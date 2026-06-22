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Benarkah Stevia Jauh Lebih Aman dari Pemanis Buatan? Ini Jawaban Menkes

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |22:11 WIB
Benarkah Stevia Jauh Lebih Aman dari Pemanis Buatan? Ini Jawaban Menkes
Benarkah Stevia Jauh Lebih Aman dari Pemanis Buatan? Ini Jawaban Menkes (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, stevia semakin populer sebagai alternatif pemanis yang diklaim lebih sehat. Namun, benarkah stevia lebih aman dibandingkan pemanis buatan? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasannya.

Melalui konten edukasi kesehatan #BGS di akun Instagram pribadinya, Budi membahas stevia yang disebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin tetap menikmati rasa manis tanpa mengonsumsi gula berlebih.

Dalam videonya, Budi menjelaskan bahwa stevia merupakan pemanis alami yang berasal dari daun tanaman stevia dan mengandung senyawa aktif bernama steviol.

“Stevia ini adalah pemanis alami yang berasal dari daun. Dan zat aktifnya namanya steviol,” ujar Budi.

Menurutnya, tingkat kemanisan stevia jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Bahkan, dalam jumlah yang sangat sedikit, stevia dapat menghasilkan rasa manis berkali-kali lipat dibandingkan gula biasa.

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Topik Artikel :
Menkes Pemanis Buatan stevia Gula
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