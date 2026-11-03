Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

BPOM Buka Suara soal Polemik Stevia Tetes, Produk Bisa Ditarik dari Peredaran 

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |19:05 WIB
BPOM Buka Suara soal Polemik Stevia Tetes, Produk Bisa Ditarik dari Peredaran 
Ilustrasi stevia tetes. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) buka suara terkait isu produk pemanis alami stevia bentuk tetes yang kini menjadi sorotan usai muncul dugaan kandungannya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. 

Produk yang dipasarkan sebagai alternatif pengganti gula, dengan klaim nol kalori itu diduga mengandung pemanis buatan berupa sukralosa dan neotam.

Menanggapi hal itu, BPOM saat ini sedang melakukan penelusuran, pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan evaluasi untuk memastikan kandungan produk sesuai dengan ketentuan keamanan, mutu, label, dan iklan pangan.

"Hasil pengawasan akan disampaikan setelah proses pengawasan selesai dilakukan," kata BPOM dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026). 

BPOM menegaskan sanksi akan disesuaikan dengan jenis, tingkat, serta risiko pelanggaran yang ditemukan, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan persyaratan maupun informasi pada kemasan. 

Adapun sanksi meliputi penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/298/3251164//stevia-muXe_large.jpg
Stevia Disebut Lebih Sehat dari Gula Putih, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/482/3241793//obat-qsr4_large.jpg
Daftar 31 Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat yang Ditemukan BPOM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/482/3241779//obat-ziGx_large.jpg
Waspada! BPOM Temukan 31 Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/482/3238581//onasemnogene_abeparvovec-qoih_large.jpg
BPOM Terbitkan Izin Edar Onasemnogene Abeparvovec, Terapi untuk Penyakit Langka Spinal Muscular Atrophy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/298/3233976//stevia-E347_large.jpg
Bahaya Konsumsi Stevia Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/482/3225927//stevia-WFyQ_large.jpg
Benarkah Stevia Jauh Lebih Aman dari Pemanis Buatan? Ini Jawaban Menkes
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement