BPOM Buka Suara soal Polemik Stevia Tetes, Produk Bisa Ditarik dari Peredaran

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) buka suara terkait isu produk pemanis alami stevia bentuk tetes yang kini menjadi sorotan usai muncul dugaan kandungannya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan.

Produk yang dipasarkan sebagai alternatif pengganti gula, dengan klaim nol kalori itu diduga mengandung pemanis buatan berupa sukralosa dan neotam.

Menanggapi hal itu, BPOM saat ini sedang melakukan penelusuran, pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, dan evaluasi untuk memastikan kandungan produk sesuai dengan ketentuan keamanan, mutu, label, dan iklan pangan.

"Hasil pengawasan akan disampaikan setelah proses pengawasan selesai dilakukan," kata BPOM dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

BPOM menegaskan sanksi akan disesuaikan dengan jenis, tingkat, serta risiko pelanggaran yang ditemukan, terutama jika terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan persyaratan maupun informasi pada kemasan.

Adapun sanksi meliputi penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.