DAFTAR 31 obat bahan alam (OBA) yang disinyalir mengandung bahan kimia obat (BKO) dan tanpa izin edar yang ditemukan BPOM sudah diketahui. Penemuan ini terjadi selama periode pengawasan Mei hingga Juni 2026.
Dalam keterangan resminya, BPOM merinci 31 produk itu terdiri dari 28 obat bahan alam dan tiga produk suplemen kesehatan, di mana 28 OBA dan dua suplemen kesehatan di antaranya mengandung bahan kimia obat. Sementara itu, satu produk suplemen kesehatan lainnya tak memiliki izin edar sama sekali bahkan tak memenuhi persyaratan mikrobiologi.
Selain itu, produk itu tidak memenuhi syarat angka lempeng total (ALT), angka kapang-khamir (AKK), dan Escherichia coli. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk tidak terjamin keamanannya dan mutunya tidak sesuai standar serta berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan bagi masyarakat.
Lebih lanjut dari 31 produk itu juga, 15 di antaranya mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif dan 16 lainnya tidak terdaftar di BPOM. Produk tanpa izin edar atau yang menggunakan NIE fiktif tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu karena tidak melalui evaluasi BPOM.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa berbagai produk tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius. Ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu oleh mulai khasiat instan dan promosi berlebihan.
“Produk OBA dan SK tidak boleh mengandung BKO serta wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Penambahan BKO maupun peredaran produk yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi merupakan pelanggaran serius. Masyarakat jangan terkecoh oleh klaim alami, khasiat instan, atau promosi yang berlebihan,” kata Taruna, dikutip Minggu (13/9/2026).
Berikut daftar 31 produk tersebut yang dirilis oleh BPOM:
NIE: TR013211141
Produsen: PJ Bintang Bintang
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO sildenafil.
NIE: TR013211141
Produsen: PJ Bintang Bintang
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO sildenafil
NIE: N/A
Produsen: Indo Sehat Abdi
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, sarana produksi ilegal, mengandung BKO sildenafil
NIE: TR053303551
Produse: PJ Surya Gemilang
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO parasetamol dan sildenafil.
NIE: TR003200432
Produsen: PT Herbalindo Kuat Sentosa
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO sildenafil.
NIE: N/A
Produsen: Xizang jin shenli health products co., Ltd
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, mengandung BKO sildenafil.
NIE: N/A
Produsen: N/A
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan nama produsen, mengandung BKO sildenafil.
NIE: N/A
Produsen: CV Pusaka Dayak-Kutai Kaltim
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, sarana produksi ilegal, mengandung BKO sildenafil.
NIE: N/A
Produsen: N/A
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan nama produsen, mengandung BKO mikonazol dan ketokonazol.
NIE: TR993236830
Produsen: PT. Daun Madu Hitam, Jakarta-Indonesia
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO parasetamol.
NIE: TR053352401
Produsen: Sinar Jaya Makmur
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO allopurinol.
NIE: TR053348358
Produsen: PJ Air Madu
Keterangan; Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO deksametason.
NIE: N/A
Produsen: N/A
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan nama produsen, mengandung BKO kafein.
NIE: TR090234332
Produsen: PT Maju Jaya Bersama
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO meloksikam.
NIE: N/A
Produsen: Tiara Cipta Usaha
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, sarana produksi ilegal, mengandung BKO parasetamol, fenilbutazon, deksametason, dan prednison.
NIE: N/A
Produsen: Prananda Jaya Sukses
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, sarana produksi ilegal, mengandung BKO parasetamol, deksametason, prednison, dan fenilbutazon.
NIE: TR 133105201
Produsen: PJ. Mahkota Mas, Malang
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO meloksikam, parasetamol, dan deksametason.
NIE: N/A
Produsen: KOPJ Aneka Sari Cilacap
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, sarana produksi ilegal, mengandung BKO piroksikam.
NIE: TR No 026 781 321
Produsen: Surya Bintang Asli - Lampung Indonesia
Keterangan: Mencantumkan NIE fiktif, sarana produksi ilegal, mengandung BKO parasetamol, deksametason.
NIE: N/A
Produsen: N/A
Keterangan: Produk tidak terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan nama produsen, mengandung BKO sildenafil sitrat.