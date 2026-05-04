HOME WOMEN HEALTH

Aturan Baru, BPOM Tindak Tegas Penjualan Obat Ilegal di Minimarket

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |12:33 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur pengelolaan obat tidak hanya di apotek, tetapi juga di fasilitas lain seperti minimarket hingga supermarket.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menutup "area abu-abu" yang selama ini membahayakan masyarakat.

Ia menilai selama ini banyak obat bebas yang dijual di toko kelontong hingga minimarket tanpa pengawasan ketat, sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang fatal.

"Kalau kita biarkan ini seperti pasar bebas, grey area atau area abu-abu itu sangat berbahaya. Sementara penegasan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kesehatan juga sudah tegas memberikan tugas kepada BPOM untuk mengawasi," ujar Taruna Ikrar dalam acara sosialisasi di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026).

Menurutnya, ketiadaan aturan yang spesifik di fasilitas nonkefarmasian selama ini bisa berisiko tinggi bagi keselamatan konsumen.

Ia mencontohkan dampak buruk yang bisa terjadi jika masyarakat mengonsumsi obat dari tempat yang tidak terjamin standarnya.

"Tiba-tiba ada orang beli di toko-toko yang tidak jelas lalu terjadi keracunan, siapa yang tanggung jawab? Dia beli lalu terjadi efek samping, siapa yang tanggung jawab? Bahkan ada yang mungkin terjadi korban jiwa," ucapnya.

