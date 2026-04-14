HOME WOMEN HEALTH

BPOM Perluas Penggunaan Vaksin Campak untuk Dewasa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |09:34 WIB
JAKARTA - BPOM secara resmi memperluas penggunaan vaksin campak untuk kelompok dewasa berisiko sebagai bagian dari upaya pengendalian kejadian luar biasa (KLB) campak tahun 2026.

Kepala BPOM Taruna Ikrar melalui paparannya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam merespons kedaruratan kesehatan masyarakat akibat meningkatnya kasus campak di sejumlah wilayah. BPOM bergerak cepat dalam merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dengan memastikan ketersediaan dan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Hingga hari ini, BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin campak, selain untuk anak, juga untuk kelompok dewasa.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga minggu ke-11 tahun 2026 tercatat 58 KLB campak di 39 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi.

Meski menunjukkan penurunan signifikan hingga 93%, dari puncak 2.220 kasus menjadi 146 kasus pada pertengahan Maret 2026, pemerintah tetap menekankan pentingnya surveilans ketat karena risiko penularan masih ada, termasuk pada kelompok dewasa dengan cakupan imunisasi yang belum optimal.

“Yang menderita campak bukan hanya anak-anak, tetapi juga terdapat kasus pada kelompok dewasa,” jelasnya.

      
