HOME WOMEN HEALTH

Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Keluar, Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |12:07 WIB
Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Keluar, Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan
Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Keluar, Kemenkes Prioritaskan Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kelompok usia dewasa.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.

“Nah, tentunya dengan adanya KLB ini, potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka saat jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.

Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/481/3165441/campak-T6OD_large.jpg
Kasus Campak Melonjak, Kenali Gejala dan Pengobatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/481/2975878/kasus-campak-meningkat-di-amerika-serikat-who-prediksi-ada-wabah-di-akhir-2024-Cwtn8zASYw.jpg
Kasus Campak Meningkat di Amerika Serikat, WHO Prediksi Ada Wabah di Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/483/2857053/waktu-terbaik-lakukan-imunisasi-campak-pada-anak-orangtua-wajib-tahu-HgY6RN2oHm.jpg
Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/24/483/2786870/apakah-campak-dan-gabagen-itu-sama-Kc7mdoBoWW.jpg
Apakah Campak dan Gabagen Itu Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/483/2779373/angka-kasus-terus-bertambah-kenali-gejala-campak-yang-harus-diwaspadai-mQr514WxpH.JPG
Angka Kasus Terus Bertambah, Kenali Gejala Campak yang Harus Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/481/2778880/terus-bertambah-kasus-penyakit-campak-di-papua-jadi-469-f8uSWnF5JY.JPG
Terus Bertambah, Kasus Penyakit Campak di Papua Jadi 469
