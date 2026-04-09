Studi: Rutin Ejakulasi Turunkan Risiko Kanker Prostat

JAKARTA – Sebuah penelitian terbaru menarik perhatian publik setelah mengungkap temuan yang cukup mengejutkan. Studi tersebut menyebutkan bahwa ejakulasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga kesegaran dan kualitas sperma, sekaligus meningkatkan peluang kesuburan.

Temuan ini bertolak belakang dengan anggapan umum yang menyebutkan bahwa ejakulasi terlalu sering dalam waktu berdekatan justru berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi pria.

Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Translational Andrology and Urology Volume 15 Nomor 2 pada 28 Februari 2026. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa pria yang tidak melakukan ejakulasi selama lebih dari empat hingga tujuh hari cenderung memiliki volume semen yang lebih besar karena adanya penumpukan.

Namun, kondisi tersebut justru berdampak pada penurunan kualitas sperma. Motilitas atau kemampuan gerak sperma menurun, serta risiko kerusakan DNA meningkat. Artinya, meskipun jumlah sperma lebih banyak, kualitasnya tidak optimal.

Dalam kutipan penelitian tersebut disebutkan bahwa masa pantang ejakulasi yang terlalu lama memang meningkatkan jumlah sperma, tetapi berkaitan dengan kualitas yang menurun, termasuk meningkatnya fragmentasi DNA.

Sebaliknya, pria yang melakukan ejakulasi dengan jeda lebih singkat, kurang dari dua hari, justru memiliki kualitas sperma yang lebih baik. Kondisi ini dinilai dapat membantu menjaga kesegaran sperma dan menekan risiko kerusakan genetik.

Frekuensi ejakulasi yang lebih rutin, seperti satu hingga dua hari sekali, juga dianjurkan bagi pasangan yang sedang menjalani program kehamilan. Baik melalui cara alami maupun dengan bantuan teknologi reproduksi seperti IUI atau IVF, pola ini dinilai dapat meningkatkan peluang keberhasilan.