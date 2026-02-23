Doker Spesialis Urologi RI Kini Pakai Sistem Robotik Da Vinci Surgical

JAKARTA - Keahilan Dokter Spesialis Urologi di Indonesia kini didukung oleh sistem robotik Da Vinci Surgical. Teknologi robotik Da Vinci Surgical, yang memungkinkan tindakan bedah dengan presisi lebih tinggi, bersifat minimal invasif, serta memberikan berbagai manfaat bagi pasien.

Tindakan urologi dengan sistem robotik ini membuat sayatan lebih kecil, risiko komplikasi lebih rendah, nyeri pasca operasi yang lebih minimal, masa rawat inap dan pemulihan yang lebih cepat serta hasil klinis yang optimal. Hospital Director Eka Hospital MT Haryono, dr. Sheirly Novan Indra, MARS memaparkan layanan kesehatan ini berteknologi tinggi yang setara dengan standar global.

"Kami ingin memberikan pengalaman pelayanan bedah robotik yang aman dan nyaman bagi pasien. Tentunya hal tersebut bukan hanya investasi pada teknologi, tetapi juga investasi pada kualitas hidup masyarakat Indonesia,” katanya, Senin (23/2/2026).

Layanan Summit Robotic & Endourology Institute dapat digunakan untuk berbagai prosedur urologi, termasuk operasi prostat, operasi ginjal, hingga penanganan batu ginjal kompleks. SURE, Summit Robotic & Endourology Institute didukung oleh tim dokter spesialis urologi berpengalaman dan tenaga medis profesional yang kompeten di bidangnya seperti Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K), serta Prof. Dr. dr. Agus Rizal, A.H. Hamid, Sp.U, Subs. Onk (K), FICRS, DR. dr. Widi Atmoko,Sp.U (K), FECSM, FACS, dr. Saras Serani Sesari, Sp.U sebagai bagian dari tim dokter.

Kehadiran Summit Robotic & Endourology Institute menjadi langkah strategis dalam transformasi layanan kesehatan urologi di Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

