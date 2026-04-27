Mengenal Kanker Prostat yang Dialami Benjamin Netanyahu

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengabarkan telah menjalani pengobaran kanker prostat yang dideritanya. Dikabarkan Netanyahu telah melakukan rangkaian perawatan yang sudah menghilangkan kanker tersebut dalam tubuhnya.



Kanker prostat sendiri termasuk salah satu jenis kanker yang paling umum dialami pria di dunia, namun sering kali tidak disadari karena perkembangannya cenderung lambat dan minim gejala pada tahap awal. Situasi ini membuat banyak kasus baru terdeteksi ketika penyakit sudah memasuki stadium yang lebih lanjut.



Kanker prostat adalah kondisi ketika sel-sel di kelenjar prostat tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Prostat sendiri merupakan kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra, dengan fungsi utama menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Karena letaknya yang strategis dalam sistem reproduksi dan saluran kemih pria, gangguan pada prostat dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya.



Pada tahap awal, kanker prostat sering kali tidak menimbulkan keluhan yang berarti. Banyak pria bahkan tidak menyadari adanya masalah hingga kanker berkembang lebih jauh.



Namun, seiring waktu, gejala mulai muncul, terutama yang berkaitan dengan fungsi saluran kemih. Penderita bisa mengalami kesulitan saat buang air kecil, aliran urin yang melemah atau terputus-putus, serta frekuensi buang air kecil yang meningkat, terutama pada malam hari.