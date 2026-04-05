HOME WOMEN HEALTH

Apakah Orang Dewasa Bisa Terkena Campak 2 Kali?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |17:10 WIB
Apakah Orang Dewasa Bisa Terkena Campak 2 Kali?
JAKARTA Campak merupakan penyakit infeksi virus yang sangat menular dan telah lama menjadi masalah kesehatan masyarakat. Banyak orang bertanya, apakah seseorang termasuk orang dewasa bisa terkena campak lebih dari satu kali?

Apakah Campak Bisa Terjadi Dua Kali?

Melansir laman Livhospital, secara umum, kemungkinan terkena campak dua kali sangat kecil. Setelah seseorang terinfeksi atau mendapatkan vaksin, tubuh akan membentuk kekebalan jangka panjang, bahkan seumur hidup.

Saat terpapar virus campak, sistem imun akan menghasilkan antibodi serta sel memori yang “mengingat” virus tersebut. Hal ini membuat tubuh mampu melawan infeksi yang sama di masa depan.

Menurut otoritas kesehatan, kasus seseorang terkena campak lebih dari sekali yang terkonfirmasi secara medis sangat jarang terjadi.

Bagaimana Kekebalan Terbentuk?

Ketika virus masuk ke dalam tubuh:

  • Sistem imun memproduksi antibodi
  • Antibodi melawan dan menetralisir virus
  • Sel imun (sel T dan sel B) membentuk memori jangka panjang

Inilah yang membuat seseorang biasanya hanya mengalami campak sekali seumur hidup.

Selain infeksi alami, vaksin seperti Vaksin MMR juga mampu memberikan perlindungan tanpa harus mengalami penyakitnya.

Gejala Campak yang Perlu Diwaspadai

Kasus Campak Melonjak, Kenali Gejala dan Pengobatannya
Kasus Campak Meningkat di Amerika Serikat, WHO Prediksi Ada Wabah di Akhir 2024
Waktu Terbaik Lakukan Imunisasi Campak pada Anak, Orangtua Wajib Tahu
Apakah Campak dan Gabagen Itu Sama?
Angka Kasus Terus Bertambah, Kenali Gejala Campak yang Harus Diwaspadai
Terus Bertambah, Kasus Penyakit Campak di Papua Jadi 469
