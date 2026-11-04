Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dugaan Ikan Asin Disemprot Insektisida, Ini Dampaknya untuk Kesehatan

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |12:05 WIB
Dugaan Ikan Asin Disemprot Insektisida, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Ilustrasi ikan asin yang diduga disemprot insektisida. (Foto: dok pvproductions/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Dugaan penyalahgunaan cairan pembasmi serangga atau insektisida dalam proses pengolahan ikan asin tengah diselidiki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahan kimia tersebut diduga digunakan untuk menghalau lalat saat ikan asin dijemur atau dikeringkan.

Temuan yang ramai diperbincangkan itu menjadi perhatian BPOM lantaran insektisida bukan bahan yang diperuntukkan bagi produk makanan, karena berbahaya bagi kesehatan  masyarakat jika dikonsumsi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar telah menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di berbagai daerah untuk menelusuri sumber dan asal produk yang menjadi sorotan publik tersebut. 

BPOM juga mengimbau agar produk yang diketahui atau diduga terpapar bahan berbahaya dilarang diedarkan demi melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.

"BPOM telah menginstruksikan UPT di daerah untuk menelusuri asal produk yang menjadi perhatian publik serta melakukan edukasi kepada pihak terkait," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan Insektisida ikan asin
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/482/3250340//ilustrasi-5Gik_large.jpg
Data Kemenkes Ungkap Baru 20,49 Persen Masyarakat Punya Akses ke Air Minum Layak Konsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/455/3249307//ai-Psyu_large.jpg
AI dan Inovasi Kesehatan Jadi 2 Mesin Pertumbuhan Baru Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/482/3247704//ilustrasi-puLw_large.jpg
Riset: Satu dari Lima Diagnosis Kanker Masuk Kategori Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/612/3242389//maudy_ayunda-7ODg_large.jpg
Mengenal Mindfulness yang Ramai Dibahas karena Maudy Ayunda, Ternyata Ini Manfaatnya Buat Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240209//wamenkes-bt0V_large.jpg
Duh! 186.629 Orang Dewasa dan 34.961 Anak di Indonesia Alami Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/65/3238745//binus-aNsB_large.jpg
Teknologi Kesehatan Didorong Lebih Terjangkau untuk Masyarakat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement