Kisah Sofie Kemala Jadi Atlet Renang, Ungkap Orang Tua Sempat Ingin Dirinya Jadi Pelari

DEPOK - Pelatih dan atlet renang sekaligus finalist Red Bull Power Race International, Sofie Kemala Fatiha membagikan cerita awal ketertarikannya pada dunia renang hingga akhirnya terjun sebagai atlet profesional. Di sela-sela ceritanya, ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat diarahkan untuk menjadi atlet lari oleh kedua orang tuanya.

Kisah tersebut dibagikan Sofie saat hadir sebagai narasumber pada sesi Genzone Talks dalam gelaran iNews Campus Connect (ICC) di Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (25/11/2026).

Dalam sesi itu, ia menceritakan bahwa sang ibu juga merupakan seorang atlet, namun bukan di cabang renang, melainkan atletik lari. Latar belakang itulah yang membuat orang tuanya sempat berharap Sofie mengikuti jejak serupa.

“Kalau aku dulu mamaku juga atlet kebetulan, tapi dia atlet lari. Jadi awalnya orang tuaku tuh pengennya aku jadi atlet lari,” ungkap Sofie.

Namun, keinginan tersebut ditolak oleh Sofie. Ia memilih jujur mengungkapkan minat dan ketertarikannya terhadap olahraga renang. Di situlah perjalanan dirinya dimulai. Ia mulai belajar berenang pada usia enam tahun dan memberanikan diri meniti karier sebagai atlet pada umur 11 tahun.