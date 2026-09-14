Kisah Ibu yang Dipisahkan dari Anak Secara Paksa karena Rekayasa Mantan Suami

Kisah Ibu yang Dipisahkan dari Anak Secara Paksa karena Rekayasa Mantan Suami (Foto: Youtube Okezone)

JAKARTA - Perjuangan seorang ibu untuk kembali bersama anaknya tengah menjadi sorotan. Christine mengaku terpisah dari buah hatinya setelah muncul laporan dugaan penganiayaan yang menurut dirinya dan kuasa hukumnya direkayasa oleh mantan suaminya, Alpriado Osmond (AO).

Christine menduga laporan tersebut sengaja dibuat untuk memperburuk posisi hukumnya sekaligus memengaruhi proses perebutan hak asuh anak yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Menurut Christine, konflik tersebut tidak terlepas dari persoalan rumah tangga yang berujung pada proses hukum dan perebutan hak asuh anak. Ia menuding mantan suaminya menggunakan pihak lain untuk menjalankan skenario yang membuat dirinya terjerat perkara.

“Karena dia sakit hati, dia balas dendam melalui ART bayaran dan kelompoknya. Jadi, banyak sekali kejanggalan,” ujar Christine dalam Podcast Herspective yang tayang di Youtube Okezone Vibes.

Christine mengatakan dirinya kini tengah berupaya mempertahankan hak asuh anak melalui jalur hukum. Putusan terkait perkara hak asuh tersebut dijadwalkan dibacakan pada 24 September 2026.