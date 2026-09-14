Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kisah Ibu yang Dipisahkan dari Anak Secara Paksa karena Rekayasa Mantan Suami

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:14 WIB
Kisah Ibu yang Dipisahkan dari Anak Secara Paksa karena Rekayasa Mantan Suami
Kisah Ibu yang Dipisahkan dari Anak Secara Paksa karena Rekayasa Mantan Suami (Foto: Youtube Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan seorang ibu untuk kembali bersama anaknya tengah menjadi sorotan. Christine mengaku terpisah dari buah hatinya setelah muncul laporan dugaan penganiayaan yang menurut dirinya dan kuasa hukumnya direkayasa oleh mantan suaminya, Alpriado Osmond (AO).

Christine menduga laporan tersebut sengaja dibuat untuk memperburuk posisi hukumnya sekaligus memengaruhi proses perebutan hak asuh anak yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang.

Menurut Christine, konflik tersebut tidak terlepas dari persoalan rumah tangga yang berujung pada proses hukum dan perebutan hak asuh anak. Ia menuding mantan suaminya menggunakan pihak lain untuk menjalankan skenario yang membuat dirinya terjerat perkara.

“Karena dia sakit hati, dia balas dendam melalui ART bayaran dan kelompoknya. Jadi, banyak sekali kejanggalan,” ujar Christine dalam Podcast Herspective yang tayang di Youtube Okezone Vibes.

Christine mengatakan dirinya kini tengah berupaya mempertahankan hak asuh anak melalui jalur hukum. Putusan terkait perkara hak asuh tersebut dijadwalkan dibacakan pada 24 September 2026.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/629/3238299/co_parenting-5EwP_large.jpg
Co-Parenting yang Sehat Setelah Berpisah: Tetap Menjadi Tim untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/629/3235898/tya_ariestya-uP43_large.jpg
Parenting Unik ala Tya Ariestya, Beri HP Jadul Rp150 Ribu ke Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3233062/anak_main_gadget-XvgI_large.jpg
Screen Time Berlebihan pada Anak, Kapan Harus Dibatasi dan Bagaimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/629/3232993/orangtua_galak-Quhv_large.jpg
Cara Orang Tua Memutus Pola Asuh Keras agar Tidak Terulang pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/629/3232435/olahraga-2fWC_large.jpg
Apakah Hobi Olahraga Ayah Bisa Turun ke Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/629/3231901/pola_asuh_voc-VhMF_large.jpg
Psikolog Ungkap Bahaya Labeling pada Anak, Disebut Nakal hingga Pemalas Bisa Terbawa hingga Dewasa!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement