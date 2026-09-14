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Perut Begah dan Kembung? Gerakan Simpel Ini Wajib Kamu Coba!

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |10:05 WIB
Perut Begah dan Kembung? Gerakan Simpel Ini Wajib Kamu Coba!
Ilustrasi perut begah. (Foto: dok Magnific/benzoix)
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JAKARTA - Perut terasa penuh, kram, dan begah setelah makan tentu bikin aktivitas jadi tak nyaman. Saat gas terjebak di dalam saluran pencernaan, respons pertama kebanyakan orang biasanya adalah rebahan atau diam saja. Padahal, kebiasaan tersebut justru membuat gas semakin sulit keluar.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, membagikan trik sederhana berbasis aktivitas fisik ringan selama 90 detik yang ampuh mengusir kembung. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menjelaskan pentingnya menggerakkan tubuh agar sistem pencernaan dapat bekerja optimal.

"Kalau perut terasa begah atau kembung, coba putar badan ke kiri kanan 30 detik (torso twist). Gerakan muter badan ini ngebantu gerak alami usus biar gas yang numpuk lebih gampang jalan ke bawah," kata dr. Cecep, dikutip Minggu (13/9/2026).

Setelah melakukan torso twist, gerakan dapat dilanjutkan dengan jalan di tempat selama 30 detik. Aktivitas ini berfungsi memberikan dorongan mekanis pada saluran cerna.

"Riset buktikan cara ini mengurangi volume gas yang nyangkut sampai 50 persen," ujarnya.

Rangkaian 90 detik ini ditutup dengan gerakan menarik lutut ke dada secara bergantian (knee-to-chest) selama 30 detik. Gerakan ini merilekskan otot perut serta pinggul, sehingga jalur pelepasan gas menjadi lebih terbuka.

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Topik Artikel :
begah Kembung Perut Begah
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