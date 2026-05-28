Penyebab Perut Begah Setelah Makan Daging Kambing

JAKARTA - Tidak sedikit orang merasa perut begah, penuh, atau tidak nyaman setelah mengonsumsi daging kambing. Kondisi ini bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan, cara tubuh mencerna makanan, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Berikut beberapa penyebab perut terasa tidak nyaman setelah makan daging kambing:

Makan Daging dalam Jumlah Berlebihan

Daging mengandung protein dan lemak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna tubuh dibandingkan jenis makanan lain. Karena proses pencernaannya cukup panjang, konsumsi daging secara berlebihan bisa membuat perut terasa penuh, begah, hingga nyeri.

Gangguan Pencernaan atau Alergi

Sebagian orang dapat mengalami reaksi tertentu setelah mengonsumsi daging, termasuk alergi makanan. Gejalanya dapat berupa kram perut, mual, muntah, atau rasa tidak nyaman di saluran cerna yang muncul beberapa menit hingga beberapa jam setelah makan.

Jika keluhan terus berulang, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab pastinya.

Penyakit pada Sistem Pencernaan

Orang yang memiliki gangguan lambung seperti gastritis atau sindrom iritasi usus besar (IBS) juga dapat lebih sensitif terhadap konsumsi daging merah, termasuk kambing.