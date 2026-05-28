JAKARTA - Tidak sedikit orang merasa perut begah, penuh, atau tidak nyaman setelah mengonsumsi daging kambing. Kondisi ini bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan, cara tubuh mencerna makanan, hingga kondisi kesehatan tertentu.
Daging mengandung protein dan lemak yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna tubuh dibandingkan jenis makanan lain. Karena proses pencernaannya cukup panjang, konsumsi daging secara berlebihan bisa membuat perut terasa penuh, begah, hingga nyeri.
Sebagian orang dapat mengalami reaksi tertentu setelah mengonsumsi daging, termasuk alergi makanan. Gejalanya dapat berupa kram perut, mual, muntah, atau rasa tidak nyaman di saluran cerna yang muncul beberapa menit hingga beberapa jam setelah makan.
Jika keluhan terus berulang, sebaiknya lakukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab pastinya.
Orang yang memiliki gangguan lambung seperti gastritis atau sindrom iritasi usus besar (IBS) juga dapat lebih sensitif terhadap konsumsi daging merah, termasuk kambing.