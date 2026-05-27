Cara Memasak Daging Kurban agar Lebih Rendah Lemak

JAKARTA - Cara memasak daging kurban agar lebih rendah lemak. Perayaan Idul Adha selalu identik dengan aneka hidangan berbahan dasar daging, seperti sate, rendang, gulai, hingga tongseng. Selain menjadi tradisi tahunan, momen ini juga dimanfaatkan banyak keluarga untuk berkumpul dan menikmati makanan bersama.

Meski demikian, konsumsi daging berlebihan tetap perlu diperhatikan. Olahan daging yang tinggi lemak dan santan, jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pola makan seimbang, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Dalam kajian kesehatan, asupan lemak jenuh berlebih berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit degeneratif, seperti kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga stroke. Karena itu, penting memahami cara mengolah daging kurban agar tetap lezat namun lebih sehat.

Mengapa Olahan Daging Kurban Tinggi Lemak?

Mengutip artikel farmasi Universitas Alma Ata, daging sapi dan kambing sebenarnya merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Protein dibutuhkan untuk membantu pembentukan jaringan, menjaga massa otot, serta mendukung metabolisme.

Namun, beberapa bagian daging mengandung lemak jenuh cukup tinggi, terutama pada bagian berlemak, kulit, dan jeroan. Kandungan lemak juga bisa bertambah akibat penggunaan santan pekat, minyak berlebih, atau teknik memasak tertentu seperti menggoreng.

Selain itu, pola makan yang didominasi daging tanpa diimbangi sayur, buah, dan aktivitas fisik juga dapat memperbesar risiko gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu penyakit kronis yang berkaitan dengan pembuluh darah dan fungsi organ tubuh.

Tips Memasak Daging Kurban agar Lebih Rendah Lemak

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar lemak dalam olahan daging kurban: