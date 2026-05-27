Menkes Ungkap Kandungan Protein dalam Daging Kurban Bagus Buat Otot

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat memanfaatkan momen Idul Adha untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh. Menurutnya, daging kurban memiliki kandungan protein berkualitas tinggi yang baik untuk pembentukan dan pemulihan otot.

Hal tersebut disampaikan Budi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kandungan protein pada daging kurban setara dengan whey protein yang umum dikonsumsi untuk menunjang massa otot.

“Daging kurban itu berkahnya besar sekali, karena protein yang ada di dalamnya setara dengan whey protein yang harganya juga mahal,” ujar Budi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Kandungan Protein Daging

Budi menjelaskan, dalam 100 gram daging sapi terdapat sekitar 29 gram protein. Kandungan tersebut dinilai bermanfaat untuk membantu pembentukan massa otot maupun proses pemulihan tubuh setelah berolahraga.

Selain tinggi protein, daging sapi dan kambing juga termasuk dalam kategori daging merah yang mengandung zat penting bagi tubuh, seperti asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia.

“Daging kambing dan daging sapi ini warnanya merah. Ini dibutuhkan tubuh karena bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan mengandung banyak asam amino yang tidak diproduksi tubuh kita,” tambahnya.

Meski demikian, Budi tetap mengingatkan masyarakat agar mengonsumsi daging kurban dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan.