Seberapa Banyak Sebenarnya Porsi Aman Makan Daging Setiap Hari?

IDUL Adha identik dengan momen berkumpul bersama keluarga sekaligus menikmati hidangan daging kurban seperti sate, gulai, hingga rendang. Di hari besar ini, konsumsi daging biasanya meningkat dibandingkan hari biasa.

Namun, penting untuk tetap memperhatikan pola makan agar tidak berlebihan dan tetap sehat. Mungkin, banyak yang masih belum mengetahui pasti berapa banyak sih sebenarnya jumlah atau porsi daging agar tetap aman dalam tubuh.

1. Porsi Ideal Konsumsi Daging

Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, membeberkan porsi aman untuk makan daging, baik sapi atau kambing, setiap harinya. Secara umum, konsumsi daging sapi atau kambing yang dianjurkan adalah sekitar 50–80 gram per hari.

Jumlah tersebut bukan patokan dalam satu kali makan, melainkan total konsumsi harian. Jika dikonversikan, porsi tersebut setara dengan sekitar 3–5 tusuk sate atau 2–3 potong kecil rendang.

“Untuk daging sapi atau kambing idealnya makannya tuh Cuma 50-80 gram sehari. Kita bicara secara umum, bukan dalam sekali makan. Itu kalau sate kurang lebih ya 3-5 tusuk,” ujar dr. Rendra dalam acara Morning Zone.

“Itu secara teorinya, yang lebih dianjurkan seperti itu. Kalau rendang, kurang lebih 2-3 potong yang kecil,” lanjutnya.

Namun, penting untuk dipahami bahwa kebutuhan setiap orang bisa berbeda. Aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta pola makan secara keseluruhan turut memengaruhi kebutuhan tubuh terhadap protein hewani.

“Tapi kalau untuk porsi individu untuk menimbulkan gejala sebenarnya sangat relative artinya berbeda-beda. Makanya ada orang yang bisa mukbang, tapi enggak ada gejala apa-apa,” jelas dr. Rendra.