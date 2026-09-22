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Audi Marissa Masih Rutin Masak untuk Anak, Jalani Co-Parenting Usai Bercerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |21:10 WIB
Audi Marissa Masih Rutin Masak untuk Anak, Jalani Co-Parenting Usai Bercerai
Audi Marissa Masih Rutin Masak untuk Anak, Jalani Co-Parenting Usai Bercerai (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Meski telah menjalani proses perceraian, Audi Marissa dan Anthony Xie tetap berusaha menjaga hubungan sebagai orangtua. Keduanya sepakat memastikan kebutuhan dan perhatian untuk sang buah hati tetap terpenuhi di tengah perubahan kondisi keluarga.

Kuasa hukum Anthony, Rendi Rumapea, mengatakan anak mereka untuk sementara telah disepakati tinggal bersama sang ayah. Kesepakatan tersebut juga berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang kini ditempati Anthony.

"Dengan saat ini kan kita udah tahu bersama bahwa udah ada kesepakatan ya antara Audi dan Anthony bahwa anak kan ada sama Anthony. Jadi memang karena rumah itu juga udah dihibahkan ya," ungkap Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Jalani Co Parenting

Sementara itu, kuasa hukum Audi, Amanda, menyebut pola asuh bersama atau co-parenting tetap berjalan dengan baik. Keduanya masih berbagi peran dalam mengurus kebutuhan anak.

Audi juga disebut tetap terlibat dalam keseharian sang buah hati. Salah satunya dengan menyiapkan makanan untuk anaknya.

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