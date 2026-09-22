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Ternyata Ini Panggilan Anak-Anak Andre Taulany ke Amanda Rigby

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:22 WIB
Ternyata Ini Panggilan Anak-Anak Andre Taulany ke Amanda Rigby
Ternyata Ini Panggilan Anak-Anak Andre Taulany ke Amanda Rigby (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby turut dihadiri ketiga anak Andre, yakni Dio, Kenzy, dan Lova. Kehadiran mereka menjadi salah satu momen yang menyentuh dalam resepsi pernikahan sang ayah.

Andre bahkan tak kuasa menahan tangis ketika melihat ketiga anaknya hadir dalam acara tersebut. Ia mengungkapkan rasa bahagianya di hadapan para tamu undangan.

“Tidak ada yang bikin saya lebih bahagia malam ini karena anak-anak Papa hadir di sini,” katanya sambil menangis.

Panggilan Mama Amanda

Dalam kesempatan tersebut, Andre juga menyampaikan pesan untuk ketiga anaknya. Ia berharap dapat terus diberikan kesehatan agar bisa mendampingi dan membimbing mereka.

Di momen yang sama, Andre memperkenalkan Amanda sebagai sosok baru yang kini menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia kemudian meminta Dio, Kenzy, dan Lova untuk menerima Amanda dan memanggilnya dengan sebutan "Mama".

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