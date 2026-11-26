Sering Dikira Komedo, Bintik di Hidung Ini Ternyata Sebaceous Filaments

KAMU pernah menemukan bintik kecil berwarna putih di area hidung? Sebagian orang mungkin mengira itu adalah komedo. Padahal, bintik-bintik tersebut merupakan sebaceous filaments.

Yuk, kenali dulu apa itu sebaceous filaments!

1. Apa Itu Sebaceous Filaments?

Bintik-bintik di area hidung ini merupakan sebaceous filaments, yaitu struktur tipis yang melapisi kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Melansir Cleveland Clinic, filamen ini membantu sebum atau minyak alami kulit dari kelenjar menuju permukaan kulit.

Sebum sendiri berfungsi menjaga kulit dan rambut tetap terhidrasi. Karena itu, sebaceous filaments sebenarnya merupakan bagian normal dan sehat dari kulit. Namun, ketika kelenjar minyak memproduksi sebum secara berlebihan, sebaceous filaments bisa terlihat lebih jelas.

Sebaceous filaments juga dapat lebih terlihat seiring bertambahnya usia, perubahan kondisi kulit, serta ketebalan folikel rambut. Perawatan kulit yang kurang tepat, seperti terlalu sering mencuci wajah hingga kulit menjadi kering, juga dapat membuat kelenjar minyak bekerja lebih aktif.

2. Perbedaan Sebaceous Filaments dan Komedo

Meski terlihat serupa, sebaceous filaments dan komedo sebenarnya berbeda. Komedo merupakan salah satu jenis jerawat. Biasanya, berbentuk bintik gelap di permukaan kulit yang muncul saat pori-pori tersumbat minyak berlebih dan sel kulit mati.

Sementara itu, sebaceous filaments tidak termasuk jerawat dan tidak memiliki sumbatan yang menghalangi aliran minyak. Sebaceous filaments umumnya terlihat sebagai bintik kecil, datar, dan berwarna lebih terang, seperti putih keabu-abuan atau kekuningan.