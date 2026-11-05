Bedanya Milia dan Komedo Putih, Kenali Perawatan yang Tepat

JAKARTA – Bintik-bintik putih kecil yang muncul di wajah sering kali dianggap sebagai komedo. Padahal, kondisi tersebut bisa saja merupakan milia yang memiliki penyebab berbeda. Meski tampilannya hampir serupa, keduanya juga memiliki risiko yang tidak sama bagi kesehatan kulit.

Dokter sekaligus skincare educator, dr. Giovanni Abraham menjelaskan bahwa milia terbentuk akibat penumpukan keratin yang terperangkap di bawah permukaan kulit karena sel kulit mati. Sementara itu, komedo putih terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh sel kulit mati.

“Milia dan komedo putih memang bentuknya mirip, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau milia disebabkan oleh keratin yang terperangkap akibat penumpukan kulit mati, sedangkan komedo putih terjadi karena pori-pori tersumbat oleh kulit mati,” jelasnya dalam unggahan video di akun TikTok pribadinya, dikutip Kamis (5/11/2026).

Perbedaan keduanya juga terlihat dari dampak yang ditimbulkan. Milia umumnya tidak berbahaya dan hanya mengganggu penampilan. Namun, ketika dikeluarkan, bintik kecil ini bisa menimbulkan rasa perih karena keratin terperangkap di bawah permukaan kulit.

“Kalau milia, sebenarnya tidak akan berubah menjadi jerawat. Kondisi ini lebih mengganggu secara penampilan. Namun, saat dikeluarkan, biasanya bisa terasa perih,” tambahnya.