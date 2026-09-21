Parenting ala Jennifer Coppen, Pakai Cara Unik saat Hukum Kamari: Taruh di Pantry dan Matiin Lampu

Parenting ala Jennifer Coppen, Pakai Cara Unik saat Hukum Kamari: Taruh di Pantry dan Matiin Lampu (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jennifer Coppen punya cara tersendiri untuk mendisiplinkan putrinya, Kamari Sky Wassink, ketika melakukan kesalahan. Alih-alih memberikan hukuman fisik, Jennifer memilih menerapkan metode time out dengan menempatkan Kamari di pantry dan mematikan lampu.

Cara Jennifer dalam mendidik Kamari tersebut berbeda dengan pola asuh yang diterimanya dari sang ibu. Ia menyebut mendiang ibunya merupakan perempuan berdarah Jawa yang cenderung tegas dan galak.

Jennifer yang merupakan bagian dari generasi muda memilih menerapkan pola asuh yang lebih santai, tetapi tetap memberikan konsekuensi ketika Kamari melakukan kesalahan.

"Agak beda sih parenting-nya. Kalau mama-mama zaman dulu kan lebih galak, lebih strict gitu ya. Kalau aku sih lebih santai dikit sama Kamari lah. Ngasih hukumannya beda, kalau zaman dulu digeprak atau diapain gitu kan," kata Jennifer Coppen dalam sebuah wawancara, dikutip Senin (21/9/2026).

Ibu satu anak itu kemudian membeberkan cara yang diterapkannya untuk mendisiplinkan Kamari. Alih-alih memukul atau mengunci sang anak di kamar mandi, Jennifer memilih menggunakan konsep time out di ruangan khusus.