Potret Jennifer Coppen Rayakan Ultah Ke-3 Kamari, Tak Lupa Ritual Tahunan Potong Poni

KAMARI Sky Wassink baru saja merayakan ulang tahun ketiganya pada Jumat 28 Agustus 2026. Sang ibunda, Jennifer Coppen, pun mempersiapkan kejutan pesta ulang tahun untuk Kamari yang tengah berada di Indonesia saat ini.

Dalam perayaan ulang tahun ketiga Kamari, Jennifer juga tak lupa melakukan ritual khususnya. Ritual yang dimaksud adalah memotong poni Kamari yang memang kerap dilakukan Jennifer di hari ulang tahun Kamari.

1. Kamari Ulang Tahun Ketiga

Momen ulang tahun Kamari terlihat dari foto yang dibagikan Jennifer. Kamari tampak merayakan pertambahan usianya dengan kue ulang tahun dan dekorasi bernuansa merah muda.

Jennifer juga terlihat memberikan kecupan kepada putrinya tersebut. Dalam caption Instagramnya, Jennifer juga menuliskan pesan haru untuk putri tercinta.

"Kamu adalah alasan mama terus kuat sampai hari ini. Kamu adalah rumahnya mama, little best friend mama, dan hadiah terbesar yang Tuhan kasih di hidup mama. Selamat ulang tahun Kamari, mama sayang kamu selamanya," tulis Jennifer.

Perayaan ulang tahun Kamari kali ini berlangsung tanpa kehadiran Justin Hubner. Pasalnya, sang pesepakbola diketahui sedang berada di Eropa sehingga tidak bisa ikut merayakan langsung ulang tahun putrinya.

Jennifer sendiri kabarnya memang hanya menyiapkan kejutan kecil untuk Kamari. Pasalnya, Jennifer harus segera berangkat ke Eropa sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menggelar perayaan besar. Meski sederhana, momen tersebut tetap terasa spesial karena dihadiri keluarga.