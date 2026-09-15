Justin Hubner Ulang Tahun, Jennifer Beri Pesan Manis soal Keluarga: Kamu Terasa seperti Rumah

PESEPAKBOLA bintang Timnas Indonesia, Justin Hubner, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-23 pada Senin, 14 September 2026. Di momen spesial itu, Jennifer Coppen tulis pesan menyentuh khusus untuk Hubner.

Jennifer yang bersyukur memiliki Hubner beberkan peran sang suami sebagai pasangan dan juga ayah yang begitu luar biasa. Dia merasa Hubner telah membuat keluarga kecilnya terasa seperti rumah.

1. Pesan Menyentuh

Jennifer mengaku merasa sangat beruntung dapat menjalani kehidupan bersama Justin. Ia juga mengapresiasi segala usaha yang dilakukan Justin untuk keluarga, termasuk kerja kerasnya serta waktu dan energi yang tetap diberikan untuk orang-orang yang dicintainya meski dalam kondisi lelah.

Bagi Jennifer, Justin merupakan sosok yang selalu berada di belakang keluarganya. Ia menggambarkan Justin sebagai pasangan yang mampu memberikan rasa aman, menjaga, dan merawat keluarga.

Perasaan Jennifer semakin tersentuh ketika melihat kedekatan Justin dengan putri mereka. Ia mengaku bahagia melihat Justin selalu berusaha membuat sang buah hati tertawa dan tersenyum, bahkan ketika dirinya sedang kelelahan.

Jennifer juga menyampaikan bahwa dirinya akan tetap memilih Justin dalam berbagai situasi. Baik dalam kondisi bahagia maupun ketika menghadapi hari-hari sulit, Jennifer ingin terus menjalani kehidupan bersama pria yang dicintainya tersebut.

“Selamat ulang tahun untuk pria yang kucintai lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang aku melihatmu dan menyadari betapa beruntungnya aku bisa menjalani hidup bersamamu. Aku tahu aku tidak cukup sering mengatakannya, tetapi aku melihat semua yang kamu lakukan untuk kami. Aku melihat betapa kerasnya kamu bekerja, betapa lelahnya kamu, tetapi entah bagaimana, kamu tetap pulang dan memberikan cinta, waktu, serta energimu untuk kami,” tulis Jennifer Coppen di Instagram.

“Kamu adalah orang yang selalu mendukung kami. Kamu melindungi kami, menjaga kami, dan membuat kami merasa aman. Dan melihatmu menyayangi putri kita benar-benar membuat hatiku dipenuhi kebahagiaan yang bahkan sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Seberapa lelah pun kamu, kamu selalu menemukan cara untuk membuatnya tertawa dan tersenyum. Mungkin sekarang dia belum memahaminya, tetapi suatu hari nanti dia akan melihat kembali dan menyadari betapa beruntungnya dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya,” lanjutnya.