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Jennifer Coppen Trauma Kehilangan Ibu di Usia 17 Tahun: Jangan Sampai Kamari Merasakan Juga

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |11:11 WIB
Jennifer Coppen Trauma Kehilangan Ibu di Usia 17 Tahun: Jangan Sampai Kamari Merasakan Juga
Jennifer Coppen Trauma Kehilangan Ibu di Usia 17 Tahun: Jangan Sampai Kamari Merasakan Juga (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Pengalaman kehilangan sang ibu saat berusia 17 tahun masih membekas bagi aktris Jennifer Coppen. Kini setelah menjadi seorang ibu, ia justru dihantui ketakutan yang sama, yakni harus meninggalkan putri semata wayangnya, Kamari Sky Wassink, di usia yang masih muda.

Istri Justin Hubner itu mengaku selalu berdoa agar diberikan umur panjang sehingga dapat terus mendampingi dan merawat Kamari.

"Salah satu ketakutan terbesar aku adalah meninggalkan anak aku ya. Kayak umur kan udah diatur sama Tuhan, kapan pun waktunya aku dipanggil, aku insyaallah siap, siap enggak siap," ujar Jennifer Coppen, Senin (21/9/2026).

Namun, Jennifer berharap Tuhan memberinya waktu lebih panjang untuk menemani tumbuh kembang sang putri. Ia tidak ingin Kamari mengalami kehilangan yang sama seperti dirinya saat masih remaja.

"Tapi aku lebih ke kayak 'jangan dulu ya, Tuhan', karena aku merasakan ditinggal Mama aku di umur 17 tahun, jangan sampai Kamari tuh merasakan juga. Karena rasanya sangat tidak enak ya tumbuh tanpa seorang ibu," tutur Jennifer.

Kehilangan Sosok Ibu

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