Parenting Justin Hubner ke Kamari, Jennifer Coppen: Lebih Strict!

JAKARTA - Jennifer Coppen mengungkap perbedaan gaya pengasuhan antara dirinya dan sang suami, Justin Hubner. Menurut Jennifer, pesepak bola Timnas Indonesia itu menerapkan aturan yang lebih tegas dalam mendidik Kamari, putri semata wayang mereka.

"Sama (pola asuhnya), malah lebih galak Papa Jussa. Bukan galak, lebih apa? Lebih strict gitu," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ketegasan pria yang akrab disapa Jussa tersebut paling terasa ketika Kamari sempat mengalami fase Gerakan Tutup Mulut (GTM). Kala itu, Kamari sempat menolak makan nasi karena terlalu bergantung pada susu.

"Kayak misalnya dulu Kamari tuh sempat GTM sebelum aku ketemu Papa Jussa kan, sempat nggak bisa makan karena dia ketergantungan sama susu. Jadi maunya selalu minum susu, nggak mau makan," kenang Jennifer.

Melihat kondisi tersebut, Justin pun ikut turun tangan. Ia meminta Jennifer untuk lebih tegas menghadapi tangisan Kamari agar kebiasaan makannya dapat diperbaiki.

"Semenjak ketemu Papa Jussa, kayak aku diajarin sama Papa Jussa, 'Kamu harus tega, jangan dikasih susu. Kalau dia nangis jangan kasih susu, biarin dia lapar dan makan. Harus makan nasi,'" tutur Jennifer.

Terapkan Disiplin

Pola disiplin yang diterapkan Justin kemudian membawa perubahan pada kebiasaan makan Kamari. Kini, sang putri disebut sudah tidak lagi terlalu bergantung pada susu dan mulai menikmati beragam makanan.