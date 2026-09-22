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Jennifer Coppen Tak Mau Buru-buru Punya Momongan, Kini Fokus Besarkan Kamari

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |13:05 WIB
Jennifer Coppen Tak Mau Buru-buru Punya Momongan, Kini Fokus Besarkan Kamari
Jennifer Coppen dan Kamari. (Foto: dok Instagram/jenniferhubner)
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JAKARTA - Jennifer Coppen akhirnya menjawab rasa penasaran publik terkait rencana menambah momongan bersama sang suami, Justin Hubner. Aktris berusia 25 tahun ini mengaku belum memiliki target khusus untuk memiliki anak lagi.

Jennifer menuturkan bahwa dirinya enggan terburu-buru ataupun memaksakan kehendak perihal momongan. Ia memilih untuk berserah diri dan menyerahkan rezeki anak sepenuhnya kepada Sang Pencipta.

"Ya aku sih sebenarnya sedikasihnya Tuhan aja. Aku nggak memaksakan kayak, 'Oke, kita planning program atau kita ke dokter,' enggak sih," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ibu dari Kamari Sky Wassink ini beralasan, biduk rumah tangganya bersama Justin masih seumur jagung. Karena itu, ia dan sang suami masih ingin menikmati momen kebersamaan berdua terlebih dahulu.

"Aku lebih ke kan baru-baru banget menikah juga ya, baru berapa bulan ya? Empat bulan apa mungkin tiga bulan, kayak lagi menikmati aja dulu," ucapnya.

Selain faktor usia pernikahan, kesibukan Jennifer di panggung hiburan serta roda bisnis kuliner yang tengah digelutinya turut menjadi pertimbangan. Jennifer percaya, titipan momongan akan datang di waktu terbaik saat mereka dinilai telah benar-benar siap.

"Akunya juga lagi masih sibuk, jadi ya sambil jalan ajalah. Nggak memaksakan, kalau Tuhan kasih berarti Tuhan udah percaya kalau misalkan aku udah sanggup," tutur Jennifer.

Kamari Jadi Prioritas Utama

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