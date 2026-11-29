Prabowo Minta Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Dilengkapi Fasilitas Medis Memadai

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat. Sebagai langkah nyata, Prabowo menyampaikan telah mengeluarkan instruksi langsung untuk merenovasi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Indonesia serta memastikan setiap kabupaten memiliki rumah sakit yang layak dengan fasilitas medis memadai.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di Kawasan Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11/2026).

Menurutnya, pemerataan kualitas infrastruktur kesehatan dari tingkat dasar hingga rujukan daerah merupakan hal yang mutlak dipenuhi. "Saya ingin menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita berikan," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyoroti kondisi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa perbaikan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan menyeluruh di seluruh Tanah Air.

"Saya telah memberi instruksi agar semua puskesmas Indonesia direnovasi. Semuanya direnovasi," ujarnya.

Peningkatan Standar Fasilitas Rumah Sakit Daerah