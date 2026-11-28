Presiden Prabowo Minta Perkuat Upaya Pencegahan Guna Tekan Lonjakan Kasus Penyakit Jantung

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama untuk menekan tingginya angka kasus serta beban pembiayaan penyakit jantung di Indonesia.

Langkah preventif dinilai mendesak dilakukan. Pasalnya, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyumbang biaya terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung merupakan penyakit dengan beban pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," kata Prabowo dalam acara peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11/2026).

1. Tren Peningkatan Kasus Pelayanan Penyakit Jantung

Prabowo menyoroti tren peningkatan kasus pelayanan penyakit jantung dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 22,5 juta kasus pelayanan penyakit jantung dengan beban biaya mencapai Rp 19,25 triliun.

Angka kasus tersebut kemudian melonjak pada tahun 2025. Jumlahnya menjadi 29,7 juta kasus, dengan serapan anggaran lebih dari Rp 17 triliun.

Menurutnya, lonjakan jutaan kasus tersebut bukan sekadar statistik anggaran negara, melainkan gambaran nyata besarnya tantangan kesehatan yang menyangkut keselamatan masyarakat luas.