Angin Segar Bagi Pasien Gagal Jantung, Indonesia Berhasil Terapkan Teknologi Pompa Jantung Terkecil di Asia

Angin Segar Bagi Pasien Gagal Jantung, Indonesia Berhasil Terapkan Teknologi Pompa Jantung Terkecil di Asia (Foto: freepik)

JAKARTA — Penanganan pasien gagal jantung stadium akhir di Indonesia memasuki babak baru setelah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) berhasil melakukan implantasi Left Ventricular Assist Device (LVAD) jenis CoreHeart 6. Perangkat tersebut diklaim sebagai pompa jantung berukuran terkecil di dunia dan menjadi yang pertama dipasang di Asia.

Terobosan ini menjadi salah satu opsi penanganan bagi pasien gagal jantung stadium lanjut di tengah terbatasnya ketersediaan donor jantung di Indonesia. Selama ini, transplantasi jantung menjadi salah satu pilihan terapi bagi pasien yang telah mencapai kondisi gagal jantung terminal.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengatakan pasien gagal jantung terminal kerap menghadapi keterbatasan pilihan terapi karena minimnya donor organ dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus dalam transplantasi jantung.

“Selama ini terapi utama gagal jantung stadium akhir adalah transplantasi jantung. Namun tantangannya sangat besar karena keterbatasan donor dan dokter dengan kompetensi khusus,” kata Azhar dalam keterangan resminya di RSCM.

Teknologi Pompa Jantung

Menurut Azhar, keberhasilan RSCM menerapkan teknologi LVAD tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan kardiovaskular di Indonesia, terutama di tengah persoalan keterbatasan donor jantung.

“Kehadiran teknologi LVAD memberi harapan baru untuk memperpanjang usia sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien,” ujar dia.