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Emosi Naik dan Jantung Berdebar? Ini Teknik Pernapasan yang Bisa Bantu Tubuh Lebih Tenang

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |10:05 WIB
Emosi Naik dan Jantung Berdebar? Ini Teknik Pernapasan yang Bisa Bantu Tubuh Lebih Tenang
Ilustrasi teknik pernapasan yang bisa bantu lebih tenang. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Pernah merasa jantung mendadak berdebar kencang, emosi membumbung tinggi, atau rasa grogi yang datang tiba-tiba tanpa permisi? Di tengah ritme kehidupan harian yang serba cepat, momen-momen panas seperti ini seringkali menghampiri dan mengganggu fokus. Beruntung, tubuh manusia sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk meredakan ketegangan tersebut secara instan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan metode praktis yang bisa diterapkan kapan saja ketika perasaan tidak nyaman melanda. Pendekatan ini merupakan hasil adaptasi dari teknik pernapasan tradisional yoga, Sitkari Pranayama, yang disesuaikan durasinya agar lebih mudah dipraktikkan oleh siapa saja.

“Ini yang harus dilalui saat kesel, emosi naik, atau grogi mendadak. Tarik lewat sela gigi empat detik, tahan dua detik, buang lewat hidung enam detik. Perut ngembang pas narik, ngempis pas buang. Ulangin lima sampai delapan kali atau sampe tenang. Ini adaptasi dari teknik pernafasan Sitkari, takaran detiknya disesuaikan biar gampang diikutin,” kata dr. Cecep, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Namun, tidak sedikit orang yang merasa latihan napas kurang berdampak saat dicoba. Menurutnya, kesalahan umum biasanya terletak pada cara bernapas yang kurang tepat. Kunci utama efektivitas metode ini berada pada pernapasan perut atau diafragma, bukan dada.

“Teknik nafasnya bener, tapi kalau perutnya nggak ngembang, efeknya kepotong separuh. Ini bagian yang paling sering kelewat pas orang nyoba trik nafas yang ngembang harus perutnya, bukan dadanya,” ucanya.

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