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Sering Ngegas dan Gampang Tersinggung? Bisa Jadi Kamu Cuma Kurang Tidur

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |11:00 WIB
Sering <i>Ngegas</i> dan Gampang Tersinggung? Bisa Jadi Kamu Cuma Kurang Tidur
Ilustrasi kurang tidur. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA — Banyak orang mengira efek utama dari kurang tidur hanyalah rasa kantuk yang berat di siang hari. Namun, pemulihan tubuh yang tidak maksimal akibat kurang tidur rupanya bisa berdampak langsung pada kondisi emosional dan interaksi sosial seseorang.

Edukator sekaligus sleep coach terkemuka Indonesia, Vishal Dasani dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa kurang tidur sering kali membuat seseorang menjadi lebih reaktif, mudah tersinggung, hingga cenderung defensif saat berinteraksi dengan orang lain.

"Kurang tidur tidak selalu bikin kamu ngantuk, kadang bikin kamu menyebalkan. Maksudnya bukan kamu orang yang menyebalkan, tapi saat tidur itu kurang, kamu bisa jadi lebih reaktif dan lebih defensif," kata Vishal, dikutip Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, kondisi tubuh yang lelah akibat kurang istirahat berpengaruh langsung pada penurunan fungsi otak dalam mengolah emosi secara tenang. Hal ini membuat dorongan alami tubuh untuk memproses masukan dengan kepala dingin menjadi terhambat.

“Masukan kecil terasa seperti serangan, komentar biasa terasa seperti kritik, orang kasih saran kamu langsung merasa perlu membela diri. Bahkan kadang, kamu jadi merasa paling benar dan susah menerima masukan," ucapnya.

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