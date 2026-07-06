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Waspada Anak Kurang Tidur, Bisa Timbulkan Masalah Kesehatan Ini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:00 WIB
Waspada Anak Kurang Tidur, Bisa Timbulkan Masalah Kesehatan Ini!
Ilustrasi jam tidur anak. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Kesehatan anak bergantung pada kualitas dan waktu tidur yang cukup. Jika si kecil sering tidur di atas jam 10 malam, sebaiknya Mom dan Dad lebih mengontrol kebiasaan jam tidur ini.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ika Devi, Sp.PD mengungkapkan efek yang terjadi pada kesehatan si kecil jika jam tidurnya di atas jam 10 malam. “Pengaruhnya yang pertama problem tinitus. Jadi bisa mengakibatkan telinga bisa berdenging,” ujarnya lewat akun Instagram pribadinya.

Lalu, mengakibatkan obesitas. “Jadi anak-anak yang kegemukan, maka kita harus memastikan mereka tidurnya maksimal jam 10. Ketiga, bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi, karena jadi lebih mengantuk dan juga decline memori. Jadi kemampuan mengingat jadi berkurang,” kata dr. Ika.

Lebih lanjut dr. Ika memaparkan, dampak yang terjadi adalah meningkatkan risiko masalah pada mata dan lambung, karena pada saat tidurnya kurang, kortisol atau hormon stres meningkat maka akan bisa meningkatkan asam lambung.

“Jadi problem asam lambung pada anak zaman now itu salah satu pemicunya karena mereka tidurnya kurang. Jadi saya selalu menganjurkan pada pasien tidur di bawah jam 10,” tuturnya. 

Kemudian, lanjutnya, masalah berikutnya yaitu anak sukar tinggi. Jadi salah satu hormon yang diproduksi pada saat anak tidur dengan jumlah yang cukup adalah growth hormon. “Jadi kalau anak Anda tidur di atas jam 10 malam waspada pada masalah kesehatannya,” kata dr. Ika.

(Agustina Wulandari )

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