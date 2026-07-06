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Jerawat pada Anak dan Remaja, Apa Penyebabnya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |12:05 WIB
Jerawat pada Anak dan Remaja, Apa Penyebabnya?
Ilustrasi jerawat pada anak. (Foto: dok Freepik/mdjaff)
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JAKARTA - Jika kamu hampir memasuki usia remaja, kemungkinan besar kamu akan mulai mengalami jerawat. Jerawat adalah hal yang sangat umum dan seolah menjadi bagian normal dari proses pertumbuhan menuju kedewasaan. 

Meskipun wajar, melihat jerawat muncul di wajah bisa jadi hal yang menyebalkan. Kabar baiknya, dengan memahami apa itu jerawat dan melakukan beberapa langkah perawatan sederhana, kamu bisa menjaga kulitmu tetap sehat.

Apa Itu Jerawat?

Melansir Nemours KidsHealth, jerawat adalah kondisi kulit yang muncul dalam bentuk benjolan. Ada beberapa jenis benjolan jerawat, seperti komedo putih (whiteheads), komedo hitam (blackheads), benjolan merah muda (jerawat biasa), dan benjolan yang berisi nanah.

Lalu, apa penyebabnya? Kulit kita memiliki lubang-lubang kecil yang disebut folikel rambut atau pori-pori. Di dalam pori-pori ini terdapat kelenjar yang menghasilkan sebum (minyak alami untuk melembabkan kulit dan rambut). 

Biasanya, kelenjar ini bekerja dengan baik. Namun, terkadang pori-pori bisa tersumbat oleh produksi sebum yang berlebihan, sel-sel kulit mati, dan bakteri. Sumbatan inilah yang akhirnya memicu munculnya jerawat.

Mengapa Banyak Anak dan Remaja Berjerawat?

  • Perubahan Hormon: Memasuki masa pubertas, tubuh mengalami perubahan hormon yang memicu kelenjar minyak menjadi lebih aktif.
  • Faktor Keturunan (Genetik): Jika orang tuamu pernah berjerawat saat remaja, kemungkinan besar kamu juga akan mengalaminya.
  • Stres: Stres dapat memperburuk jerawat karena membuat pori-pori memproduksi lebih banyak sebum.

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