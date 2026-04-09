HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Box Breathing, Teknik Pernapasan agar Tetap Fokus Kerja Seharian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:10 WIB
Mengenal Box Breathing, Teknik Pernapasan agar Tetap Fokus Kerja Seharian
Mengenal Box Breathing, Teknik Pernapasan agar Tetap Fokus Kerja Seharian (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan tips dalam konten Budi Gemar Sharing #BGS di Instagram-nya. Kali ini, ia membahas soal kesehatan mental, terutama bagi para pekerja di Indonesia.

Budi Gunadi mengungkap cara mudah agar tetap fokus meski harus menghadapi jadwal kerja padat dari pagi hingga sore. Budi menjelaskan, pekerja di Indonesia mayoritas bekerja dengan pola "8 to 5", di mana otak menjadi lelah setelah menghadapi banyak rapat dalam sehari.

“Jadwal kerja yang beruntun dari pagi sampai sore sering kali membuat otak kita kelelahan dan sulit mencerna informasi baru. Jangan biarkan kondisi nge-blank ini berujung pada burnout,” tulisnya dalam caption.

Ia mengaku juga sering menghadapi belasan meeting dalam sehari dengan topik yang beragam. Untuk menjaga fokus, Budi biasanya mencoba teknik pernapasan sederhana bernama Box Breathing.

Teknik ini dilakukan dengan pola pernapasan teratur dalam hitungan empat detik, yaitu tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, hembuskan napas selama 4 detik, dan tahan kembali tanpa napas selama 4 detik. Siklus tersebut diulang sebanyak 4 hingga 6 kali dan bisa dilakukan hanya dalam waktu 1–2 menit di sela-sela aktivitas.

Menurut Budi, cara ini efektif membantu menjaga kejernihan pikiran sekaligus mencegah kelelahan mental di tengah tekanan pekerjaan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

