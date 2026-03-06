Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menkes Ajak Warga Indonesia Minum Air Kelapa saat Buka Puasa, Ini Alasannya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |18:14 WIB
Menkes Ajak Warga Indonesia Minum Air Kelapa saat Buka Puasa, Ini Alasannya
Menkes Ajak Warga Indonesia Minum Air Kelapa saat Buka Puasa, Ini Alasannya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan edukasi kesehatan melalui konten Budi Gemar Sharing #BGS di Instagram bgsadikin soal pilihan minuman saat berbuka puasa. Dalam video itu, ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang identik dengan minum sirup manis berwarna merah saat berbuka.

“Siapa ya yang kemakan iklan? Kalau buka puasa harus minum sirup merah itu? Minum ini tidak benar dan tidak sehat. Manis banget tahu!” ujarnya.

Menurutnya, minuman dengan kadar gula tinggi memang terasa menyegarkan, namun dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat setelah seharian berpuasa. Sebagai alternatif, ia menganjurkan masyarakat memilih air kelapa saat berbuka.

Pasalnya, selama berpuasa tubuh mengalami dehidrasi karena tidak mendapat asupan cairan selama berjam-jam. Air kelapa dinilai memiliki kandungan elektrolit alami yang membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang.

Selain itu, air kelapa juga mengandung gula alami yang dapat membantu memulihkan energi secara bertahap. Tak hanya itu, ia menyebut air kelapa memiliki sifat basa yang dapat membantu menetralisir asam lambung, yang sering meningkat setelah perut kosong seharian saat berpuasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/482/3205299/menkes-d6sC_large.jpg
Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/482/3194086/menkes-2xlZ_large.jpg
Pascabencana Sumatera, Menkes: 87 Rumah Sakit Sudah Bisa Melayani Pasien Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/482/3189095/menkes-WTOi_large.jpg
Menkes: Transformasi Kesehatan Perpanjang Usia Hidup Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/612/3139964/viral_menkes_sebut_orang_bergaji_rp15_juta_lebih_sehat_dibanding_rp5_juta_netizen_ya_iyalah-AKTI_large.jpg
Viral, Menkes Sebut Orang Bergaji Rp15 Juta Lebih Sehat Dibanding Rp5 Juta, Netizen: Ya Iyalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/16/481/2630654/tangani-penyakit-penyebab-kematian-menkes-dorong-inovasi-perguruan-tinggi-1EqifrQrAs.png
Tangani Penyakit Penyebab Kematian, Menkes Dorong Inovasi Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/31/481/2463752/menkes-reformasi-sistem-pelayanan-kesehatan-kunci-hadapi-pandemi-iRfNKPGp6c.jpg
Menkes: Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Kunci Hadapi Pandemi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement