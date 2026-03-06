HOME WOMEN HEALTH

Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |17:05 WIB
Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui Instagram bgsadikin dalam konten video Budi Gemar Sharing #BGS. Kali ini, ia menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang langsung kalap makan dalam porsi besar saat berbuka puasa.

Apalagi kebiasaan ini sering terjadi saat agenda buka bersama (bukber) selama Ramadhan.

“Begitu bedug berbunyi langsung dilahap semua makanan sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Itu nggak sehat banget,” ujar Budi.

Menurutnya, kebiasaan makan berlebihan dalam waktu singkat dapat memicu gangguan pencernaan, salah satunya gastroesophageal reflux disease (GERD) yang kini disebutnya cukup sering dialami generasi muda, khususnya generasi Z. Budi menjelaskan, makan dalam jumlah banyak secara cepat membuat lambung bekerja lebih berat.

Kondisi ini dapat memicu naiknya asam lambung yang menimbulkan rasa tidak nyaman di dada dan tenggorokan. Ia juga menyoroti jenis takjil yang tinggi lemak dan berbumbu kental.

Berita Terkait
Menkes: 10% Anak di Indonesia Alami Masalah Kesehatan Jiwa, Media Sosial Jadi Salah Satu Sebab
Menkes Ajak Warga Indonesia Minum Air Kelapa saat Buka Puasa, Ini Alasannya
Pascabencana Sumatera, Menkes: 87 Rumah Sakit Sudah Bisa Melayani Pasien Kembali
Menkes: Transformasi Kesehatan Perpanjang Usia Hidup Masyarakat Indonesia
Viral, Menkes Sebut Orang Bergaji Rp15 Juta Lebih Sehat Dibanding Rp5 Juta, Netizen: Ya Iyalah!
Tangani Penyakit Penyebab Kematian, Menkes Dorong Inovasi Perguruan Tinggi
