Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat!

Langsung Makan Banyak saat Buka Puasa, Menkes: Enggak Sehat! (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membagikan konten edukatif melalui Instagram bgsadikin dalam konten video Budi Gemar Sharing #BGS. Kali ini, ia menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang langsung kalap makan dalam porsi besar saat berbuka puasa.

Apalagi kebiasaan ini sering terjadi saat agenda buka bersama (bukber) selama Ramadhan.

“Begitu bedug berbunyi langsung dilahap semua makanan sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Itu nggak sehat banget,” ujar Budi.

Menurutnya, kebiasaan makan berlebihan dalam waktu singkat dapat memicu gangguan pencernaan, salah satunya gastroesophageal reflux disease (GERD) yang kini disebutnya cukup sering dialami generasi muda, khususnya generasi Z. Budi menjelaskan, makan dalam jumlah banyak secara cepat membuat lambung bekerja lebih berat.

Kondisi ini dapat memicu naiknya asam lambung yang menimbulkan rasa tidak nyaman di dada dan tenggorokan. Ia juga menyoroti jenis takjil yang tinggi lemak dan berbumbu kental.