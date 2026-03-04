Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menkes Ingatkan Jangan Asal Minum Obat Maag saat Puasa, Beri Tips Perut Tak Begah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |16:05 WIB
Menkes Ingatkan Jangan Asal Minum Obat Maag saat Puasa, Beri Tips Perut Tak Begah
Menkes Ingatkan Jangan Asal Minum Obat Maag saat Puasa, Beri Tips Perut Tak Begah (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali memberikan edukasi kesehatan lewat konten Budi Gemar Sharing #BGS di Instagram Reels. Kali ini, ia membahas kebiasaan minum obat maag saat menjalani puasa Ramadhan.

Dalam video yang diunggah pada Selasa (3/3/2026) tersebut, Budi menyoroti kebiasaan sebagian orang yang rutin mengonsumsi obat maag demi mencegah kambuhnya gangguan lambung saat puasa.

“Hayo yang sering minum ini supaya tidak maag saat puasa. Memang perlu ya kita minum obat ini?” ujarnya.

Menurut Budi, konsumsi obat maag memang diperlukan bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit lambung seperti maag kronis atau GERD. Adapun obat maag diminum saat sahur dan berbuka puasa.

“Kalau kamu punya riwayat maag atau GERD, memang harus wajib minum. Minumnya pada saat sahur dan pada saat buka puasa,” jelasnya.

Namun, Budi menjelaskan, bagi yang tidak memiliki riwayat gangguan lambung maka tidak perlu dikonsumsi secara rutin. Untuk itu, Budi Gunadi juga membagikan tiga tips sederhana agar tidak merasa begah selama berpuasa, di antaranya:

Jangan langsung tidur atau rebahan setelah sahur. Kebiasaan ini dapat memicu asam lambung naik dan membuat perut terasa tidak nyaman.

