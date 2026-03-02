Kapan Anak Bisa Belajar Berpuasa? Ini Kata Ahli Gizi

Kapan Anak Bisa Belajar Berpuasa? Ini Kata Ahli Gizi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Anak-anak sebenarnya sudah bisa mulai belajar berpuasa sejak usia dini. Namun, prosesnya harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan fisik maupun psikologis mereka.

Ahli gizi Ihda Hanifatun Nisa menjelaskan bahwa secara medis tidak ada batas usia baku bagi anak untuk mulai berpuasa. Namun, dari sisi fisiologi dan kebutuhan gizi, anak dapat mulai belajar puasa secara bertahap pada usia 4–7 tahun dengan durasi terbatas.

“Puasa penuh lebih aman dilakukan saat usia sekolah dasar akhir, sekitar 7–11 tahun, ketika cadangan energi, kemampuan regulasi gula darah, dan pemahaman anak sudah lebih matang,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (2/3/2026).

Tidak Hanya Soal Usia

Menurut Ihda, kesiapan anak tidak hanya ditentukan oleh umur. Beberapa faktor lain juga perlu diperhatikan, seperti:

Status gizi yang baik

Tidak memiliki penyakit kronis

Mampu makan sahur dengan cukup

Kesiapan psikologis

Mampu mengomunikasikan rasa haus atau lemas

Anak yang tidak mudah jatuh sakit saat terjadi perubahan pola makan juga cenderung lebih siap menjalani puasa.

Tanda Anak Siap Berpuasa

Orang tua bisa memantau respons fisik dan perilaku anak selama berpuasa. Tanda-tanda anak masih dalam kondisi aman antara lain: