Puasa Tetap Glowing? Ini 5 Rahasianya

JAKARTA - Puasa tidak hanya melatih kesabaran dan spiritualitas, tetapi juga membawa perubahan pada pola makan dan aktivitas harian. Perubahan ini bisa berdampak pada kesehatan kulit, seperti terasa lebih kering, kusam, atau mudah berjerawat.

Karena itu, penting menjaga kesehatan kulit selama bulan puasa agar tetap segar dan terhidrasi. Salah satu kunci utamanya adalah memastikan asupan cairan tercukupi.

Tips agar kulit tetap sehat dan glowing selama puasa



1. Perbanyak Minum Air Saat Sahur dan Berbuka

Kurangnya asupan cairan selama puasa dapat membuat kulit dehidrasi. Pastikan kebutuhan cairan tetap tercukupi dengan minum air putih secara bertahap antara waktu berbuka hingga sahur.

Kamu bisa menerapkan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur). Idealnya konsumsi sekitar 8 gelas air per hari agar kelembapan kulit tetap terjaga.