Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Puasa Tetap Glowing? Ini 5 Rahasianya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |13:08 WIB
Puasa Tetap Glowing? Ini 5 Rahasianya
Puasa Tetap Glowing? Ini 5 Rahasianya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa tidak hanya melatih kesabaran dan spiritualitas, tetapi juga membawa perubahan pada pola makan dan aktivitas harian. Perubahan ini bisa berdampak pada kesehatan kulit, seperti terasa lebih kering, kusam, atau mudah berjerawat.

Karena itu, penting menjaga kesehatan kulit selama bulan puasa agar tetap segar dan terhidrasi. Salah satu kunci utamanya adalah memastikan asupan cairan tercukupi.

Tips agar kulit tetap sehat dan glowing selama puasa
 

1. Perbanyak Minum Air Saat Sahur dan Berbuka

Kurangnya asupan cairan selama puasa dapat membuat kulit dehidrasi. Pastikan kebutuhan cairan tetap tercukupi dengan minum air putih secara bertahap antara waktu berbuka hingga sahur.

Kamu bisa menerapkan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur). Idealnya konsumsi sekitar 8 gelas air per hari agar kelembapan kulit tetap terjaga.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/482/3203859/puasa-nf1E_large.jpg
Dokter Bongkar Manfaat Luar Biasa Puasa Ramadhan bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/298/3203861/gorengan-1cdg_large.jpg
Tren Clean Eating, Ini 5 Manfaat Buka Puasa Tanpa Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/298/3203839/takjil-n0xF_large.jpg
Mengintip Isi Kantong Takjil Ramadan di Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/612/3203810/sahur-uEHr_large.jpg
Tips Sahur Sehat dan Cerdas Ala Shireen Sungkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/629/3203355/anak-VAfv_large.jpg
5 Tips Ajari Anak Puasa Ramadan Tanpa Rusak Mentalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/298/3203351/tirta-V3ZK_large.jpg
Intip Menu Sahur ala Dokter Tirta, Tetap Ada Karbohidrat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement