HOME WOMEN HEALTH

Dokter Bongkar Manfaat Luar Biasa Puasa Ramadhan bagi Kesehatan

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |18:10 WIB
JAKARTA - Masih banyak orang yang terkadang enggan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Padahal, selain karena perintahnya yang diwajibkan oleh agama, puasa di bulan Ramadhan juga memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh kita.

Meski terlihat sederhana seperti hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, hal tersebut bisa membuat tubuh kita lebih bersih dan organ-organ di dalamnya bisa lebih optimal dalam bekerja.

Influencer kesehatan sekaligus dokter instalasi gawat darurat, Gia Pratama, menyebut bahwa salah satu manfaat puasa bagi kesehatan tubuh adalah detoksifikasi organ bagian dalam. Ia mencontohkan salah satunya seperti organ liver atau yang kerap kita kenal dengan sebutan hati.

Ia mengatakan bahwa hati merupakan organ terbesar manusia di bagian dalam. Selain itu, hati juga merupakan organ manusia dengan tugas dan fungsi paling banyak, hingga mencapai sekitar 500 fungsi. Apalagi, hati memiliki peranan penting dalam menyaring makanan yang sudah kita konsumsi di usus sebelum disalurkan ke seluruh tubuh.

“Karena ternyata teman-teman, hati kita itu organ tubuh dengan fungsi paling banyak, 500-an fungsinya. Dan tanpa sadar, apa pun yang dimakan lewat mulut, pas di usus, diserap itu sebelum ke jantung, semua harus ngelewatin hati dulu. Jadi disortir mana yang bagus buat kita, mana yang enggak buat kita. Makanya 500 fungsinya, metabolisme protein, metabolisme lemak, semua di situ,” kata dr. Gia dalam Podcast Raditya Dika, dikutip Kamis (26/2/2026).

