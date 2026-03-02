Rekomendasi 5 Resto Jepang di Jakarta yang Cocok untuk Berbuka Puasa

JAKARTA - Berbuka puasa dengan hidangan Jepang bisa jadi pilihan menarik, apalagi dengan variasi menu seperti tempura, ramen, sushi, hingga yakiniku. Di Jakarta, banyak restoran Jepang favorit yang cocok untuk iftar bersama keluarga atau teman.

Berikut rekomendasi restoran Jepang untuk buka puasa

1. Tenya – Tempura & Tendon Autentik Jepang

Jaringan restoran asal Jepang ini hadir di sejumlah mal Jakarta seperti Central Park Mall, Plaza Senayan, dan Gandaria City. Menu andalannya adalah tendon (tempura di atas nasi) dengan pilihan udang, ayam, hingga seafood.

Tenya dikenal dengan cita rasa autentik menggunakan saus, tepung khas, serta beras Jepang. Saat Ramadhan, tersedia paket khusus seperti Ramadan Tempura Set dan Ramadan Tendon Set.

Harga menunya juga cukup terjangkau, mulai kisaran Rp70 ribuan, cocok untuk berbuka tanpa terlalu berat di kantong.