Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan Gen Z yang Ganggu Kesehatan Jantung

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |22:09 WIB
Kebiasaan Gen Z yang Ganggu Kesehatan Jantung
Kebiasaan Gen Z yang Ganggu Kesehatan Jantung (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan sehari-hari yang dianggap sepele, mulai dari merokok, mengonsumsi makanan dan minuman manis, hingga jarang berolahraga, ternyata dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jantung pada Generasi Z (Gen Z). Jika berlangsung dalam jangka panjang, pola hidup tersebut dapat memicu berbagai penyakit yang menjadi faktor risiko penyakit jantung hingga gagal jantung.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Bobby Arfhan Anwar, melalui edukasi di akun Instagram pribadinya mengungkap sejumlah kebiasaan anak muda yang berpotensi meningkatkan risiko masalah jantung dalam satu hingga dua dekade mendatang.

Salah satu kebiasaan yang disoroti adalah merokok. Menurutnya, penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik (vape) pada usia muda dapat berdampak buruk terhadap kesehatan pembuluh darah.

"Merokok itu warisan kuno generasi milenial dan di atasnya. Tidak ada manfaatnya, melainkan memicu kecanduan dan merusak pembuluh darah jantung. Ngevape pun bukan berarti lebih aman, karena yang dibutuhkan tubuh hanyalah udara bersih," ujar dr. Bobby.

Selain rokok, pola makan Gen Z juga menjadi perhatian. Kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan jantung.

"Gen Z yang hobi makan dan minum manis, tiap hari harus ada yang manis-manis. Konsumsi gula yang melebihi batas rekomendasi harian (maksimal 50 gram/hari) membuat kita berisiko terkena diabetes. Diabetes inilah yang meningkatkan risiko sakit jantung di kemudian hari," tuturnya.

Risiko Makan Junk Food

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/482/3234096/jantung-lRaP_large.jpg
Dokter Ungkap Sulitnya Dapat Donor Jantung di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/482/3233470/jantung-9uxP_large.jpg
Mengenal Teknologi Bedah untuk Penyakit Jantung dengan Minimal Invasif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/482/3233165/jantung-kRQ3_large.jpg
2 Gerakan Sederhana yang Bisa Melancarkan Aliran Darah ke Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/482/3225764/nyeri_dada-nKqW_large.jpg
Mitos atau Fakta: Nyeri Dada Sebelah Kiri saat Olahraga Tanda Pasti Masalah Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/482/3223249/jantung-hakA_large.jpg
Riset: Tak Punya Uang Picu Orang Sakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/298/3221925/bawang_putih-aYZi_large.jpg
Mitos atau Fakta: Bawang Putih Baik untuk Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement