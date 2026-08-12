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Operasi Jantung, Legenda Rock Rod Stewart Harus Istirahat 4 Minggu

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:10 WIB
Operasi Jantung, Legenda Rock Rod Stewart Harus Istirahat 4 Minggu
Operasi Jantung, Legenda Rock Rod Stewart Harus Istirahat 4 Minggu (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Rod Stewart harus mengambil jeda dari aktivitas panggung setelah menjalani prosedur pemasangan stent koroner. Legenda musik rock berusia 81 tahun itu kini diminta dokter untuk beristirahat selama sekitar empat minggu sebelum kembali tampil.

Prosedur tersebut dilaporkan berjalan lancar. Namun, kondisi kesehatan Rod Stewart membuat sejumlah jadwal konser dalam rangkaian One Last Time Tour harus dibatalkan.

Sebelumnya, Rod Stewart secara mendadak membatalkan penampilannya di Riverbend Music Center, Cincinnati, pada 9 Agustus 2026. Ketika itu, penggemar hanya mendapat informasi bahwa sang penyanyi harus menjalani prosedur medis yang membutuhkan penanganan segera.

Kini, alasan pembatalan tersebut telah diketahui. Rod Stewart harus menjalani prosedur pemasangan stent koroner dan menjalani masa pemulihan sebelum kembali beraktivitas di atas panggung.

Sejumlah konser hingga September 2026 turut terdampak, termasuk pertunjukan di Cleveland, Des Moines, Kansas City, serta beberapa jadwal di Las Vegas. Konser Rod Stewart di Meksiko yang semula dijadwalkan pada September juga ikut mengalami perubahan.

Kondisi Membaik

Rod Stewart berusaha menenangkan para penggemarnya dengan menyampaikan bahwa kondisinya saat ini terus membaik. Ia juga tengah menjalani proses pemulihan sesuai anjuran dokter.

Meski begitu, penyanyi tersebut mengaku kecewa karena harus membatalkan sejumlah penampilan dan tidak dapat bertemu langsung dengan para penggemar yang telah menantikan aksinya.

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